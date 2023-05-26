Çok Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 26.05.2023 14:05

Azerbaycan'da Gence Nehri taştı

Azerbaycan’ın Göygöl ilinde şiddetli yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan’ın batısında dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Göygöl ilinde Gence Nehri taştı.

Nehrin taşması sonucu Zurnabad, Şehriyar, Keramlı ve Topalhasanlı köylerinde sel meydana geldi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Topalhasanlı köyünde taşan nehrin sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Otoyollar, doğal gaz hatları, tarım arazilerinde hasar oluştu

Bölgede görev yapan arama kurtarma ekipleri, selde boğulan 2 kişinin cansız bedenlerini ailelerine teslim etti.

Sel sonucu otoyollar, doğal gaz hatları, elektrik ve telefon hatları ile tarım arazileri, bahçe ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Birçok araç çamura saplanırken, bazı araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Selden etkilenen bölgelerde ekipler tarafından su tahliyesi ve temizlik çalışması başlatıldı.

ETİKETLER
Azerbaycan Sağanak Sel
Sıradaki Haber
ABD'de 33 yıl hapis yatan adamın masum olduğuna hükmedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
15:32
Depremde hayvanları telef olan üreticilere yenileri dağıtılıyor
15:01
Kuraklıkla mücadele eden İspanya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
14:41
Erzincan'da saf altından yapılmış tarihi kitap ele geçirildi
14:40
Belçika'da 'terör' suçundan tutuklu İranlı diplomat serbest bırakıldı
14:30
İspanya'da 35 milyon seçmen pazar günü sandığa gidecek
Çorum'da yöresel yemekler tanıtıldı
Çorum'da yöresel yemekler tanıtıldı
FOTO FOKUS
Etiyopya TV çalışanları TRT'de
Etiyopya TV çalışanları TRT'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ