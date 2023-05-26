Azerbaycan'da Gence Nehri taştı

Azerbaycan’ın batısında dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Göygöl ilinde Gence Nehri taştı.

Nehrin taşması sonucu Zurnabad, Şehriyar, Keramlı ve Topalhasanlı köylerinde sel meydana geldi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Topalhasanlı köyünde taşan nehrin sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Otoyollar, doğal gaz hatları, tarım arazilerinde hasar oluştu

Bölgede görev yapan arama kurtarma ekipleri, selde boğulan 2 kişinin cansız bedenlerini ailelerine teslim etti.

Sel sonucu otoyollar, doğal gaz hatları, elektrik ve telefon hatları ile tarım arazileri, bahçe ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Birçok araç çamura saplanırken, bazı araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Selden etkilenen bölgelerde ekipler tarafından su tahliyesi ve temizlik çalışması başlatıldı.