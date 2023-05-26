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Dünya
AA 26.05.2023 12:01

Polonya Başbakanı: Almanya'dan istediğimiz savaş tazminatından vazgeçmeyeceğiz

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Almanya ile ilişkilerinin uzun yıllar süreceğini ancak ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar nedeniyle istediği tazminattan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Polonya Başbakanı: Almanya'dan istediğimiz savaş tazminatından vazgeçmeyeceğiz
[Fotoğraf: Getty]

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bu sabah katıldığı Polonya Radyosu programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın Varşova Büyükelçisi Thomas Bagger'in hukuki açıdan iki ülke arasındaki tazminat konusunun kapandığına dair ifadeleri hatırlatılan Morawiecki, "Tanrı bin yol boyunca yan yana yaşamamızı nasip etsin ancak gözyaşlarını ve yaşananları, tazminatları en azından asgari ölçüde tanıyarak onarmak elbette olumlu bir şey olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Morawiecki, Bagger'in sadece ahlaki anlamda değil aynı zamanda siyasi ve sosyal anlamda da yanıldığını belirtti.

Almanya ile Polonya arasında savaş tazminatı krizi
Almanya ile Polonya arasında savaş tazminatı krizi

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk'in ülkesinin Almanya'dan savaş tazminatı alabilmesi için büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Morawiecki, "Bu, uzun bir süreç olacak ancak asla bundan vazgeçmeyeceğiz ve inanıyorum ki gelecek nesil siyasetçiler de bunu talep edecektir." diye konuştu.

Polonya hükümeti, 1 Eylül 2022'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın maruz kaldığı maddi kayıpları ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı rapor hazırlamış ve buna göre Almanya'dan 1,3 trilyon avro tazminat talep etmişti.

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