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Dünya
TRT Haber 26.05.2023 13:55

Atina'nın Batı Trakya'daki 'Türk' hazımsızlığı Avrupa'ya videoyla anlatıldı

Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik hukuksuz tutumunu sürdürüyor. Avrupa Hür İttifakı, Avrupa parlamenterlerini bilgilendirmek üzere bu haksızlıkları anlatan bir video yayınladı.

Yunanistan, uluslararası ve ikili anlaşmaları tanımıyor.

Batı Trakya’da Türk Azınlığın hak ve hukukunu ihlal etmeye devam ediyor.

Yunanistan Batı Trakya'daki "Türk" varlığını hazmedemiyor
Yunanistan Batı Trakya'daki "Türk" varlığını hazmedemiyor

Batı Trakya’daki Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) de üyesi olduğu ve Yeşiller Partisi ile Avrupa Parlamentosu'nda grup oluşturan Avrupa Hür İttifakı, Avrupalı parlamenterleri bilgilendirmek istedi ve bu haksızlıkları anlatan bir video hazırladı.

Videoda, Lozan Barış Antlaşması gereğince Türk azınlığın haklarının garanti altına alınmasına rağmen bu hakların Yunan devleti ve milliyetçi kesimler tarafından ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Batı Trakya'da Yunanistan'a karşı 'Türklük' mücadelesi
Batı Trakya'da Yunanistan'a karşı 'Türklük' mücadelesi

"Türk" derneklerinin yasaklandığı vurgulandı

Ayrımcı politikaların izlendiği Batı Trakya’da 1980’lerde Türklere ait birçok gayrimenkule el konulduğu, Türk derneklerinin yasaklandığı ifade edildi.

Videoda, Türk azınlığının hakları için mücadele eden DEB Partisinin merhum kurucusu Doktor Sadık Ahmet’in Lozan Antlaşmasının yıl dönümünde şüpheli bir trafik kazasındaki öldüğü hatırlatıldı.

Batı Trakya Türklerinin lideri: Dr. Sadık Ahmet
Batı Trakya Türklerinin lideri: Dr. Sadık Ahmet

Yunanistan'da Türk azınlığın kendini Türk olarak nitelendirmesinin bile yasak olduğuna işaret edildi. Bunlara rağmen azınlığın Türklük bilincinin yüksek olduğu vurgulandı. 

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