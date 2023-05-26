Kuraklıkla mücadele eden İspanya'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İspanya'da yerel yönetimlerden ve Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Murcia, Valensiya, Katalonya ve Aragon'da etkili olan aşırı yağış sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, ağaçlar devrildi, yollar çöktü ve sele kapılan araçlar sürüklendi.

"Önemli risk" olarak adlandırılan turuncu alarmın hafta başından bu yana uygulandığı Valensiya'da özellikle Castellon kenti ve çevresinde metrekareye 140 litreden fazla yağış düştü.

Okulların tatil edildiği Murcia'da ise sel sularına kapılan araçlardan 15 kişi kurtarıldı, bu kişilerden 4'ü helikopter yardımıyla araçlarından çıkartıldı.

12 saatte metrekareye 100 litre yağış düştü

Başkent Madrid'de de son 12 saatte metrekareye 100 litre yağış düştü, acil yardım ekipleri 16 noktaya müdahale etti.

Öte yandan mart ve nisanda tarihinin en düşük yağışını alan İspanya'da mayısta rekor yağış kaydedildi.

İspanyol basınına değerlendirme yapan meteoroloji uzmanları, iklim değişikliğinin etkisinin görüldüğüne dikkati çekerek, kuraklığa çözüm olmayan, sadece sellere ve su baskınlarına yol açan kısa süreli ve şiddetli yağışların görüldüğünü söyledi.

Uzmanlar, "En çok sele maruz kalan İber Yarımadası'nın Akdeniz bölgeleri, şiddetli yağmur dönemlerinde 1960'lara göre yüzde 19 daha fazla yağış alıyor. Son 10 yılı dikkate aldığımızda Akdeniz ve Atlantik kökenli şiddetli yağış ve fırtınaların geçmiş yıllara nazaran oldukça arttığı gözleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tip kısa süreli ve şiddetli yağışların, kuraklık sorununa çözüm olmadığı gibi tarım sektörünü de daha olumsuz etkilediği ifade ediliyor.