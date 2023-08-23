Twitter'da haber bağlantıları şekil değiştiriyor

Musk yakın zamanda yaptığı bir gönderide bu yaklaşan değişikliği doğruladı ve bunun platformun görsel çekiciliğini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Şu anda, haber makalelerine veya blog gönderilerine eşlik eden Twitter kartlarında genellikle hem başlık hem de özet metni yer alıyor ve bu web sürümüyle sınırlı.

Bunların yanı sıra, bir gönderinin önizleme kartında başlık resmi bulunuyor.

Önerilen değişiklik, başlığın kaldırılmasına ve yalnızca görselin ve bağlantının bir gönderide sunulmasına yol açacak.

Aslında bu, bağlantıya eşlik eden bir metin eklenmediğinde kullanıcıların yalnızca makalenin bağlantısını ve görselini göreceği anlamına geliyor.

Kaynaklar, bu güncellemenin arkasındaki amacın her gönderinin yüksekliğini en aza indirerek tek ekranda daha fazla gönderinin görüntülenmesini kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Elon Musk'un bakış açısı, ön izleme kartlarında başlıkların belirtilmemesinin tıklama tuzağı stratejilerini caydırabileceği yönünde.

Ancak bir önizleme kartının bulunmaması, yayınların veya blogların bağlantının yanında ilgi çekici metinler hazırlamasına ve kullanıcıları tıklamaya teşvik etmesine neden olabilir.

Musk ayrıca yakın zamanda daha fazla özerklik ve daha iyi gelir elde etmek isteyen gazetecilerin doğrudan X'te yayın yapmayı düşünmeleri gerektiğini öne sürdü.