Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 23.08.2023 06:26

Moskova'da inşaat halindeki binaya hava saldırısı düzenlendi

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, şehrin merkezinde inşaat halindeki bir binaya insansız hava aracının çarptığını söyledi. Khimki bölgelerinde de iki insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Moskova'da inşaat halindeki binaya hava saldırısı düzenlendi

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

Rus yetkililer olayı "Kiev rejiminin terör saldırı düzenlemeye yönelik yeni bir girişimi" olarak nitelendirdi.

Ukrayna, Rusya topraklarındaki saldırıların arkasında kimin olduğu konusunda genellikle yorum yapmıyor.

Çarşamba günü erken saatlerde Moskova'daki havalimanlarına gidiş-dönüş tüm uçuşlar askıya alındı.

AFP haber ajansının haberine göre, bu, Rusya'nın başkent bölgesine yönelik art arda altıncı hava saldırısı gecesiydi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova Şehir kompleksinde inşaat halindeki binaya çarpan insansız hava aracının "elektronik savaşla bastırıldığını" söyledi.

Hava aracının kontrolü kaybettiği ve binaya çarptığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, insansız hava araçlarının düşürüldüğüne ilişkin raporlara yanıt olarak, Washington'un Rusya'daki insansız hava aracı saldırılarını teşvik etmediğini söyledi.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Süveyş Kanalı'nda tankerler çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:15
Meta'dan yeni çok dilli yapay zeka: SeamlessM4T
07:04
Çanakkale'deki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
06:53
Twitter'da haber bağlantıları şekil değiştiriyor
06:39
Avusturya'nın en hızlı eriyen buzulu onlarca yıllık cesedi ortaya çıkardı
06:13
Süveyş Kanalı'nda tankerler çarpıştı
06:11
MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları yarın başlıyor
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
FOTO FOKUS
Kuraklığa çare "gölge topları"
Kuraklığa çare "gölge topları"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ