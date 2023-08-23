Türkiye'nin enerji güvenliğindeki rolü artıyor

Avrupa'nın enerji ihtiyacında Türk dünyasının konumu güçleniyor.

Macaristan, Azerbaycan ve Türkmenistan ile doğal gaz alımı görüşmelerinde olumlu netice aldı.

Bakü ile 1 milyar metreküp gazın tedariki konusunda anlaşma sağlandı. Söz konusu anlaşmadan ayrı olarak, yıl sonuna kadar da Azerbaycan'dan 100 milyon metreküp gaz alınacak.

Azerbaycanlı Gazeteci Agil Cemal, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

''En son imzalanan anlaşmalar ile artık Azerbaycan ve Türkiye, Avrupa'nın enerji ihtiyacı, özellikle gaz teminatında esas devletler konumuna geldi. Bu anlaşmaların realleşmesi ile Türk dünyası ülkeleri ve Türkiye de bunun deposu olarak Avrupa'nın özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin enerji ve gaz teminatında alternatifsiz bir duruma geleceği gözüküyor.''

Türk gazı Avrupa pazarında

Macaristan'ın anlaşma yaptığı bir diğer ülke de Türkmenistan.

Türkmenistan, Hazar Denizi'ne kurulacak Trans Hazar Doğal Gaz Boru Hattı ile Güney Gaz Koridoru'nu kullanmak istiyor.

Koridor, daha önce TANAP'ın faaliyete geçmesiyle kurulmuş, Hazar Denizi'ndeki zengin yataklar Avrupalı tüketicilere ulaşmaya başlamıştı.

Türkiye, Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek

Türkiye de bu hafta Macaristan'la doğal gaz ihracatı konusunda anlaştı. Böylece, Türkiye ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine boru hatlarıyla gaz ihraç etmeye başlayacak. Bu da Türkiye'nin enerji güvenliğindeki rolünü artıracak.

Ocak ayında da Türkiye ve Bulgaristan arasında 13 yıl boyunca 1,5 milyar metreküp doğal gaz ihracatını öngören bir anlaşma imzalanmıştı.

