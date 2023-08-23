Açık 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 23.08.2023 04:17

Türkiye'nin enerji güvenliğindeki rolü artıyor

Macaristan, pazar gününden bu yana Türk dünyası ile doğal gaz tedariki konusunda birçok anlaşma yaptı. Bu kapsamda, Bakü'den 1 milyar metreküp daha doğal gaz alacak olan Macaristan, Türkiye ve Türkmenistan'dan da doğal gaz ithal edecek.

Fatih Avanos
Fatih Avanos
Türkiye'nin enerji güvenliğindeki rolü artıyor

Avrupa'nın enerji ihtiyacında Türk dünyasının konumu güçleniyor.

Macaristan, Azerbaycan ve Türkmenistan ile doğal gaz alımı görüşmelerinde olumlu netice aldı.

Bakü ile 1 milyar metreküp gazın tedariki konusunda anlaşma sağlandı. Söz konusu anlaşmadan ayrı olarak, yıl sonuna kadar da Azerbaycan'dan 100 milyon metreküp gaz alınacak.

Azerbaycanlı Gazeteci Agil Cemal, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

''En son imzalanan anlaşmalar ile artık Azerbaycan ve Türkiye, Avrupa'nın enerji ihtiyacı, özellikle gaz teminatında esas devletler konumuna geldi. Bu anlaşmaların realleşmesi ile Türk dünyası ülkeleri ve Türkiye de bunun deposu olarak Avrupa'nın özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin enerji ve gaz teminatında alternatifsiz bir duruma geleceği gözüküyor.''

Türk gazı Avrupa pazarında

Macaristan'ın anlaşma yaptığı bir diğer ülke de Türkmenistan.

Türkmenistan, Hazar Denizi'ne kurulacak Trans Hazar Doğal Gaz Boru Hattı ile Güney Gaz Koridoru'nu kullanmak istiyor.

Koridor, daha önce TANAP'ın faaliyete geçmesiyle kurulmuş, Hazar Denizi'ndeki zengin yataklar Avrupalı tüketicilere ulaşmaya başlamıştı.

Türkiye, Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek

Türkiye de bu hafta Macaristan'la doğal gaz ihracatı konusunda anlaştı. Böylece, Türkiye ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine boru hatlarıyla gaz ihraç etmeye başlayacak. Bu da Türkiye'nin enerji güvenliğindeki rolünü artıracak.

Türkiye'den Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküplük doğal gaz satışı
Türkiye'den Bulgaristan'a 1,5 milyar metreküplük doğal gaz satışı

Ocak ayında da Türkiye ve Bulgaristan arasında 13 yıl boyunca 1,5 milyar metreküp doğal gaz ihracatını öngören bir anlaşma imzalanmıştı.
 

ETİKETLER
Doğalgaz Macaristan Azerbaycan
Sıradaki Haber
İsrail askerlerinden Burka köyüne saldırı: 1 kişi yaralı, 30 kişi gazdan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:17
Dünya Bankası Yemen'de koordinasyon ofisi açtı
04:42
İstanbul polisinden 'abart egzoz ve hız' denetimi
04:51
Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı, hakeme gidilecek
03:18
İsrail askerlerinden Burka köyüne saldırı: 1 kişi yaralı, 30 kişi gazdan etkilendi
03:24
Bakan Yerlikaya: Çanakkale'de 9 köyden 1251 kişi tahliye edildi
01:59
Zonguldak'ta tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 4 yaralı, 2 tutuklu
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
FOTO FOKUS
Kuraklığa çare "gölge topları"
Kuraklığa çare "gölge topları"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ