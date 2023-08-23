Açık 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.08.2023 05:18

Dünya Bankası Yemen'de koordinasyon ofisi açtı

Dünya Bankası, 2015'ten bu yana faaliyetlerini durdurduğu Yemen'de yeniden koordinasyon ofisi açtı.

Dünya Bankası Yemen'de koordinasyon ofisi açtı

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, koordinasyon ofisi geçici başkent Aden'de açıldı.

Dünya Bankasının alandaki temsilcisi ve Yerel Koordinatörü Semra Şeybani ile bir araya gelen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vaid Bazib yaptığı açıklamada "Aden'de yeniden koordinasyon ofisi açılması, 2015'ten bu yana atılan ilk gerçek adımdır" ifadesini kullandı.

Bazib, Aden'de ofis açılması ve çalışmalara başlanmasıyla yeniden imar ve ekonomik iyileşme çabaları çerçevesinde hükümete doğrudan destek sunulacağını vurguladı.

Koordinatör Şeybani de Dünya Bankasının Yemen halkına ve kurumlarına destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Yemen'de İran destekli Husi milislerin 2014'te, aralarında başkent Sana ve birçok kenti ele geçirmelerinin ardından, Dünya Bankası, siyasi ve güvenlik durumlarını gerekçe göstererek Mart 2015'te ülkedeki koordinasyon ofisinin faaliyetlerini sonlandırmıştı.

ETİKETLER
Dünya Bankası Yemen
Sıradaki Haber
Türkiye'nin enerji güvenliğindeki rolü artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:42
İstanbul polisinden 'abart egzoz ve hız' denetimi
04:12
Türkiye'nin enerji güvenliğindeki rolü artıyor
04:51
Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı, hakeme gidilecek
03:18
İsrail askerlerinden Burka köyüne saldırı: 1 kişi yaralı, 30 kişi gazdan etkilendi
03:24
Bakan Yerlikaya: Çanakkale'de 9 köyden 1251 kişi tahliye edildi
01:59
Zonguldak'ta tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 4 yaralı, 2 tutuklu
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
FOTO FOKUS
Kuraklığa çare "gölge topları"
Kuraklığa çare "gölge topları"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ