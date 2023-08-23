Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.08.2023 06:33

Avusturya'nın en hızlı eriyen buzulu onlarca yıllık cesedi ortaya çıkardı

Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Schlatenkees buzulunda, 20 yıldan fazla bir süre önce ölen bir Avusturyalıya ait olduğu düşünülen kalıntılar bulundu.

Avusturya'nın en hızlı eriyen buzulu onlarca yıllık cesedi ortaya çıkardı

Yerel polisten yapılan açıklamaya göre, bir dağ rehberi, Avusturya'nın en hızlı eriyen buzulunda, 20 yıldan fazla bir süre önce ölen bir Avusturyalının kalıntıları olduğuna inanılan bir şey keşfetti.

Keşif, iki aydan kısa bir süre önce aynı buzulda başka insan kalıntılarının bulunmasının ardından geldi.

Polis Salı günü yaptığı açıklamada, bir rehberin geçen Cuma günü Tirol eyaletindeki Schlatenkees buzulunda cesedi yaklaşık 2 bin 900 metre yükseklikte bulduğunu söyledi.

Cesedin yanında içinde nakit para, banka kartı ve ehliyet bulunan bir sırt çantası bulundu.

Polis, cesedin 2001 yılında buzulda ölen 37 yaşındaki bir adama ait olduğundan şüpheleniyor ve DNA sonuçlarının "birkaç hafta" içinde çıkacağını söyledi.

Haziran ayı sonlarında bir grup dağcı aynı buzulda insan kalıntıları ve kayak parçaları keşfetti.

Polise göre, tespit tamamlandığında kalıntıların onlarca yıllık olduğu ortaya çıkabilir.

Tirol polis sözcüsü Christian Viehweider, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Bu kadar kısa bir süre içinde bir buzulda insan kalıntılarının ve bir cesedin tamamının bulunması oldukça nadirdir" dedi.

ETİKETLER
Avusturya
Sıradaki Haber
Moskova'da inşaat halindeki binaya hava saldırısı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:15
Meta'dan yeni çok dilli yapay zeka: SeamlessM4T
07:04
Çanakkale'deki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
06:53
Twitter'da haber bağlantıları şekil değiştiriyor
06:30
Moskova'da inşaat halindeki binaya hava saldırısı düzenlendi
06:13
Süveyş Kanalı'nda tankerler çarpıştı
06:11
MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları yarın başlıyor
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
FOTO FOKUS
Kuraklığa çare "gölge topları"
Kuraklığa çare "gölge topları"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ