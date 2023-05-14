Twitter mahkeme kararı uyarınca Türkiye'deki bazı içerikleri engelledi

ABD merkezli sosyal medya platformu, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararlarına uygun olarak Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimine engel getirdi.



Açıklama Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri hesabından yapıldı.



Engellenen bazı içeriklerin ait olduğu hesap sahiplerinin de Twitter politikası gereği işlem hakkında bilgilendirildiği belirtildi.



Açıklamada, "Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.



Twitter, erişime engellenen içeriklerin neler olduğuna dair ise bilgi vermedi.