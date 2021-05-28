Gelir kaynaklarını artırmayı hedeflediklerini belirten Twitter, "Twitter Blue" ile ücretli hizmete başlıyor.

Uygulamanan ayrıntıları henüz net değil.

Hizmetin, kullanıcıların tweet'leri geri almasına izin verebileceğine dair iddialar ortaya atılsa da sosyal medya devi bunları doğrulamadı.

Etkin değil

"Twitter Blue" artık uygulama mağazalarında listelenmesine rağmen, kullanıcılar için henüz tam olarak etkinleştirilmedi.

Abonelik hizmetinin ilk olarak hangi ülkelerde kullanıma sunulacağı belirsiz olsa da, pilot uygulamaların yakında başlayacağı belirtiliyor.

Twitter ayrıca, bu yıl gelirlerini reklamların ötesinde çeşitlendirmenin başka yollarını geliştirmeye devam etmeyi planlıyor.

Twitter Blue abonelik bedeli İngiltere’de 2.49 sterlin, ABD’de 2.99 dolar (yaklaşık 30 TL) olarak fiyatlandırıldı.

Geçen ay şirket, insanların sosyal ağdaki kişilere para göndermesine olanak tanıyan yeni bir "bahşiş kavanozu" özelliği başlatmıştı.