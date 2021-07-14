Ünlü sosyal medya platformu Twitter, herkese açık doğrulama programını yeniden başlattıktan sonra yanlışlıkla az sayıda sahte hesabı doğruladığını kabul etti. Yapılan açıklamada bu hesapların kalıcı olarak askıya alındığı ifade edildi.

Yapılan yanlışlık veri bilimcisi Conspirador Norteño'nun 16 Haziran'da, yakın zamanda oluşturulan doğrulanmış 6 sahte hesabı keşfetmesiyle ortaya çıktı.

Sahte hesaplardan hiçbiri bir tweet atmadı.

Hesaplardan ikisi profil resimleri için stok fotoğraf gibi görünenleri kullandı.

Twitter, altı doğrulanmış hesaptan beşini askıya aldı, altıncısı ise kendi profilini devre dışı bıraktı.

Yanlışlığın farkedilmesinden Twitter "Platform manipülasyonu ve spam politikamız kapsamında söz konusu hesapları kalıcı olarak askıya aldık ve doğrulanmış rozetlerini kaldırdık" açıklaması yaptı.

Olayla Twitter’ın doğrulama sürecindeki sıkıntılar ortaya çıktı

Olay, Twitter'ın doğrulama sürecinde sorun yaşadığını ve platformun gıpta ile bakılan mavi rozetine layık olmayan hesap türlerini yakalayamadığını gösterdi.

Twitter kısa süre önce, bir hesabın doğrulanmaya değer olması için "gerçek, kayda değer ve aktif" olması gerektiği fikrine dayalı olarak yenilenen herkese açık doğrulama uygulamalarını yeniden başlatmıştı.

Ancak sahte hesapların hiçbiri bu kriterlere uygun olmamasına rağmen tespit edilemedi ve doğrulandı.