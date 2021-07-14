ABD’nin Michigan eyaletinden Detroit’li Robert Williams, polis ilk arayıp teslim olmasını söylediğinde, bunun bir şaka olduğunu düşündü.

Telefonu kapattı ve her şeyin yolunda olduğuna dair eşini ikna etmeye çalıştı.

Ancak Williams için durum öyle olmadı.

İşten çıktıktan bir süre sonra Detroit polis arabası önünü kesti ve kanun kaçağı muamelesi yaptı.

Williams, Ocak 2020'de 2 ve 5 yaşlarındaki eşi ve kızları önünde tutuklandı.

Dedektifler hapishanede onu sorgulamaya geldiğinde, Williams Midtown'daki bir mağazanın yüz tanıma yazılımı tarafından 4 bin dolarlık 5 saat çalan şüpheli bir hırsız olarak etiketlendi.

Williams, şüphelinin fotoğrafını yüzüne tutarak, umarım tüm siyah insanların birbirine benzediğini düşünmüyorsunuz” dedi.

Polis "Sanırım bilgisayar yanlış anladı" dedi.

Williams, masumiyetini ispatlamak için büyük bir savaş verdi.

Konu ABD Kongresi’ne yansıdı.

Kongre'de ifade verdi

43 yaşındak Williams, bu hafta kolluk kuvvetlerinin yüz tanıma teknolojisini kullanmasını inceleyen ABD Temsilciler Meclisi Yargı Alt Komitesi'nde ifade verdi.

Alt komitenin başkanı Sheila Jackson Lee, Williams'ın hikayesinin şaşırtıcı olduğunu ve yaşadıkları için Williams’tan özür dilediklerini belirtti.

Yüz Tanıma Sistemi hatasının Williams’ın başına açtığı zorluklar

Otomotiv endüstrisinde lojistik planlayıcısı olan Williams, 30 saat polis nezaretinde tutuldu.

Ailesiyle birlikte mağdur edildi.

Birinci derece hırsızlık suçlamasıyla yargılandı ve daha sonra Wayne County Savcılığı tarafından yetersiz kanıt nedeniyle düşürüldü.

Sistem siyahi kişileri tanımlayamıyor

Williams'ın davası, yazılım sistemlerinin siyahi insanlara karşı çok sayıda yanlış tanımlama yaptığını ortaya çıkardı.

Kongre’de bu hafta yapılan görüşmede kadınların, beyaz olmayanların, yaşlıların ve çocukların yüzlerini analiz ederken çok daha az doğru tanımlama yapan teknoloji ve algoritmalarının yaygınlaşmasıyla ilgili endişeler dile getirildi.

Cumhuriyetçi Arizona Temsilcisi Andy Biggs, "Buradaki teknoloji kesinlikle sorunlu ve tutarsız" dedi.

Ülke genelinde en az 18 bin polis teşkilatı yüz tanıma yazılımı kullanıyor.

Tazminat davası sürüyor

Williams'ı temsil eden Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, onun "ABD'de yüz tanıma teknolojisi nedeniyle ortaya çıkan ilk haksız tutuklama vakası" olduğunu söyledi.

Willams Nisan ayında tazminat davası açtı.

Detroit belediye başkanı ve eski polis şefi, Williams'ın tutuklanmasının bir hata olduğunu kabul etti ve benzer olayları önlemek için yeni protokollerin yürürlükte olduğunu söyledi.

Eski Detroit Polis Şefi James Craig, Williams'ın tutuklanmasından yüz tanıma sistemini değil, dedektiflerin kötü çalışmalarını sorumlu tuttu.

Olay için bizzat özür diledi.

Yetkililer Williams'ın kaydını ve kişisel bilgilerini polis veri tabanından kaldıracaklarını söyledi.



