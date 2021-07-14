Son olarak et tedarikçisi JBS Foods'a ve BT yazılım şirketi olan Kaseya saldıran fidye yazılımı çetesi REvil, gizemli bir şekilde internetten kayboldu.

Doğu Avrupa veya Rusya'dan faaliyet gösterdiğine inanılan siber suç çetesine ait web siteleri karardı.

REvil'in kurbanlarla iletişim kurmak ve fidye ödemeleri toplamak için kullandığı sitelere bağlanılamıyor.

REvil'in ortadan kaybolmasının nedenleri henüz belli değil.

Gizemli kayboluşun ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i, Moskova'nın sınırları içinde kaynaklanan fidye yazılımı saldırılarını ele almaması halinde sonuçları olacağı konusunda uyarmasının ardından geldi.

Biden yönetimi, fidye yazılımlarını giderek artan bir şekilde ulusal ve ekonomik güvenliğe yönelik bir tehdit olarak tanımlıyor. Bu fidye yazılımlarının Amerikalıların bağımlı olduğu kritik altyapıyı bozma potansiyeline sahip olduğunun altını çiziyor.

Kayboluşun nedeni tartışma konusu oldu

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin REvil'in kararmasına neyin sebep olduğu konusunda bilgilendirilmediğini söyledi.

GuidePoint Security'nin baş tehdit istihbarat analisti Drew Schmitt, REvil'in sitelerine bağlanamamanın kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin potansiyel bir göstergesi olabileceğini, ancak bunun kesin olarak kanıtlanmadığını ifade etti.

Siber güvenlik firması CheckPoint'e göre REvil, en üretken fidye yazılımı saldırganları arasında yer alıyor.

CheckPoint sözcüsü Ekram Ahmed, yalnızca son iki ayda REvil'in haftada 15 saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Ahmed, yarattığı ilgi göz önüne alındığında, REvil'in gönüllü olarak bir süre saklanmayı seçmiş olabileceğini de sözlerine ekledi.

Ekram Ahmed, "Erken olduğu için hemen bir sonuca varmamanızı öneririz, ancak REvil gerçekten de şimdiye kadar gördüğümüz en acımasız ve yaratıcı fidye yazılımı çetelerinden biri" dedi.

Kripto para birimi ödemeleri takipçisi Ransomwhere'e göre REvil, operasyonu sırasında kurbanlardan 11 milyon dolar aldı.

Fidye yazılım çeteleri

Fidye yazılımı, bir bilgisayar ağını kilitliyor ve kurbanlar istenen ücreti ödemeyi kabul edene kadar verileri çalıp şifreliyor.

Fidye vermeyenler bilgilerini çevrimiçi olarak sızdırılmış buluyor.

Son yıllarda fidye yazılımı çeteleri hastanelerin, üniversitelerin, polis departmanlarının, şehir yönetimleri gibi pek çok hedefin peşine düştü.

