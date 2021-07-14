Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de çöken otel binasında ölü sayısı 17 oldu
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'de bir otel binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 17'ye ulaştı.
Ciangsu eyaletine bağlı Sucou kentinde 12 Temmuz gecesi çöken otelde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.
Sucou kent yetkilileri, enkazdan 17'si ölü olmak üzere 23 kişinin çıkarıldığını kaydetti.
Olayın ardından sağ kurtarılan 6 kişiden 5'i hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, otelin neden göçtüğüne ilişkin soruşturma açılacağı bilgisini paylaştı.
54 odalı otelin 2018'de hizmete açıldığı belirtildi.
Etiketler: Çin
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