Tennessee Soruşturma Bürosu, işçilerin kalbi perşembe günü Nashville'in yaklaşık 90 kilometre güneybatısındaki McEwen'deki devlete bağlı bir tuz tesisinde bulduğunu söyledi.

Büro pazar günü yaptığı açıklamada, "Kalbin ilk muayenesinde bunun yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Kökenini belirlemeye çalışmak için ek DNA testi yapılacak. Bu aktif ve devam eden bir soruşturma olmaya devam ediyor.” dedi.

Açıklamada, 23. Adli Bölge Başsavcısı Ray Crouch'un teşkilatın soruşturma yapmasını talep ettiği belirtildi.

Humphreys İlçesi Şerifi Chris Davis NBC'ye: “32 yıldır kolluk kuvvetleriyim. Bunun muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şeyler arasında ilk 5'te olduğunu söylemeliyim." dedi.