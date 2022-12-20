Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 08:06Son Güncelleme: Kaynak: NBC News
Tuzlu su üretim tesisinde insan kalbi bulundu
ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir tuzlu su üretim tesisinde çalışan işçiler, insan kalbi buldu. Kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Tennessee Soruşturma Bürosu, işçilerin kalbi perşembe günü Nashville'in yaklaşık 90 kilometre güneybatısındaki McEwen'deki devlete bağlı bir tuz tesisinde bulduğunu söyledi.
Büro pazar günü yaptığı açıklamada, "Kalbin ilk muayenesinde bunun yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Kökenini belirlemeye çalışmak için ek DNA testi yapılacak. Bu aktif ve devam eden bir soruşturma olmaya devam ediyor.” dedi.
Açıklamada, 23. Adli Bölge Başsavcısı Ray Crouch'un teşkilatın soruşturma yapmasını talep ettiği belirtildi.
Humphreys İlçesi Şerifi Chris Davis NBC'ye: “32 yıldır kolluk kuvvetleriyim. Bunun muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şeyler arasında ilk 5'te olduğunu söylemeliyim." dedi.
Etiketler: ABD
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