Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Kerkük'te Türkmenler 2, Kürtler 6 ve Araplar 4 vekil çıkardı. Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde ise Şii Sadr Grubu seçimi önde götürüyor
Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin açıkladığı sonuca göre, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi 2, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 2, Kürdistan Yurtseverler Birliği 3 ve Yeni Nesil Hareketi 1 vekil çıkarırken, Araplar da Mecliste 4 sandalye elde etti.
Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde ise Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu seçimi önde götürüyor.
Etiketler: Irak
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