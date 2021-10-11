Londra Polis Teşkilatı, 17 yaşındayken Prens Andrew Albert Christian Edward'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açan Virginia Roberts Giuffre'nin iddialarının daha fazla soruşturma için yeterli olmadığı sonucuna vardı.

Polisten yapılan açıklamada, ABD'deki davanın bir parçası olarak Ağustos 2021'de yayınlanan bir belgenin incelendiği belirtilerek, "Bu inceleme tamamlandı ve başka bir işlem yapmıyoruz" bilgisi verildi.

“Karar sürpriz değil”

Dük'e yakın bir kaynak ise haber ajansı PA Media'ya yaptığı açıklamada polisin soruşturmayı sonlandırmaya karar vermesinin sürpriz olmadığını söyledi.

Prens tarafından Londra, New York ve Karayipler'de 3 kez cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Giuffre, ABD'de dava açmıştı.