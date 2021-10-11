Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Necla Buden Ramazan, 23 bakandan oluşan yeni kabineyi açıkladı.

Buden Ramazan, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. Aynı zamanda akademisyen kimliği taşıyan Buden, Arap dünyasının ve Tunus'un ilk kadın Başbakanı oldu.

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Necla Buden Ramazan kimdir?

Zeynel Abidin bin Ali'nin 2011'deki "Arap Baharı" sürecinde devrilmesinin ardından ülkenin 10. Başbakanı olan Buden, 1958 yılında Tunus'un orta kesiminde yer alan Kayrevan vilayetinde doğdu.

Başkentteki Tunus Mühendislik Okulunda jeoloji dalında Öğretim Görevlisi olan Buden, yüksek öğrenim reformu projesinde yönetici olarak çalıştı.

Kariyeri boyunca üst düzey görev aldığı Yüksek Öğrenim Bakanlığı'nda son olarak Dünya Bankası programlarının uygulanması üzerine çalışıyordu.