İspanya Hükümet Sözcüsü ve Bölgesel Politikalar Bakanı İsabel Rodriguez, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basına yaptığı açıklamada, devletin kurumlarından bazılarını başkent Madrid'in dışına çıkarma planıyla devleti İspanya'nın her köşesinde hissettirmek ve ulaştırmak istediklerini söyledi.

Rodriguez, orta ve uzun vadede İspanya'daki merkezileşmeyi değiştirmeyi planladıklarını kaydederek, "Bu, İspanya'nın başkentini değiştirmek anlamına gelmiyor. Tam tersine İspanya'yı daha büyük yapmak, ülkenin son köşesine kadar devleti hissettirmek demek oluyor" dedi.

Küçük şehirlerdeki nüfus azalması sorununa çözüm bulunması hedefleniyor

Başbakan Pedro Sanchez'in ve liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) öncüsü olduğu bu girişimle hükümetin, birçok bölgede ekonominin yeniden canlandırılmasını ve son yıllarda giderek artan küçük şehirlerdeki nüfus azalması sorununa çözüm bulmayı hedeflediği vurgulandı.

Başkent Madrid'de meclis ve senato dışında 22 bakanlık binası, Anayasa Mahkemesi, Ulusal Mahkeme, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Mahkeme gibi yasama, yürütme ve yargının en önemli kurumları bulunuyor.

İspanya'da büyük şirketlerin ve sermayenin toplandığı başlıca yer olan başkentte ayrıca, Ulusal Menkul Kıymetler Borsası, Rekabet Kurulu, Patent ve Marka Kurumu gibi önemli ekonomi kurumları da yer alıyor.

Resmi verilere göre İspanya'daki 514 bin olan kamu sektörü çalışanının yaklaşık 150 bini (yüzde 29'u) de Madrid'de yaşıyor.

Ana muhalefet partisinden tepki

Diğer yandan ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) iktidarda olduğu Madrid özerk yönetim hükümeti ile Madrid Belediyesi ise merkezi hükümetin bu planına karşı tepki gösterdi.

"Madrid'i yok etmek İspanya'yı yok etmek demektir" ifadesini kullanan Madrid özerk hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso, "sol partilerin Madrid'de oy kaybettiğini ve İspanya'nın diğer bölgelerinde oy aramak için böyle bir girişim ortaya attığını" savundu.

Başbakanlık kaynakları, gelen tepkilere "Amaç, ekonomide fırsatların ve adil toparlanmanın ülkenin tüm bölgelerine ve İspanyolların büyük çoğunluğuna ulaşmasıdır" yanıtını verdi.