Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkmenistan'da 26 Mart'ta milletvekilliği seçimleri yapılacak
[Fotograf: AA]
Türkmenistan'da anayasaya göre 5 yılda bir yapılan milletvekilliği seçimleri, 26 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Türkmenistan Merkez Seçim Kurulu ve Referandum Merkezinin açıklamasına göre, 26 Mart’ta 7. dönem milletvekilleri seçimi, 5. dönem bölge, ilçe ve kent halk maslahatı üyeleri ile 9. dönem konsey üyelerinin seçimleri yapılacak.
Türkmenistan Meclisinde 125 milletvekili bulunuyor.
Ülkedeki anayasaya göre 5 yılda bir milletvekilliği seçimleri yapılıyor.
Etiketler: Türkmenistan
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