Dünya
Türkiye'den sınır dışı edilen YTS Hollanda'da gözaltına alındı29 Aralık 2019 Pazar 01:23 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 01:26
Türkiye'den sınır dışı edilen Hollanda uyruklu yabancı terörist savaşçı Hollanda'da gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA ]
Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen bir kadın savaşçının cumartesi akşamı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, 2013 yılında Suriye'ye giden 28 yaşındaki kadının 4 yaşında çocuğu ile birlikte 30 Ekim 2019'da Hollanda'nın Ankara Başkonsolosluğuna başvurduğu ifade edildi.
Kadın ile birlikte seyahat eden çocuğu Çocuk Esirgeme Kurumuna sevk edildi.
Kaynak: AA