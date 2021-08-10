Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye'deki yangınlarla ilgili Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Sall, görüşmede, Erdoğan'ın Senegal'e koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek amacıyla 12 tonluk tıbbi malzeme göndereceğini söylediğini de sözlerine ekledi.