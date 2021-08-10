Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye’den Senegal'e 12 ton tıbbi malzeme yardımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye'nin Senegal'e 12 tonluk tıbbi malzeme yardımında bulunacağını duyurdu.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili açıklamada bulundu.
Türkiye'deki yangınlarla ilgili Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.
Sall, görüşmede, Erdoğan'ın Senegal'e koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek amacıyla 12 tonluk tıbbi malzeme göndereceğini söylediğini de sözlerine ekledi.
Etiketler: Koronavirüs Recep Tayyip Erdoğan
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