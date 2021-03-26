Pakistan’daki Milli Gün kutlamaları kapsamında başkent İslamabad’da tören düzenlendi.

Törene, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK ve Mehteran Birliği de katıldı.

"Yaşasın Türkiye-Pakistan Kardeşliği"

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter’dan, Mehteran Birliği’nin ve SOLOTÜRK’ün törenlerdeki gösterilerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Paylaşımda, “Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın Millî Gün kutlamalarına #SOLOTÜRK ve Mehteran Birliğimiz ile katılım sağladık. İslamabad’daki törenlerde Mehteran Birliğimiz marşlarla davetlileri coştururken SOLOTÜRK de gösteri uçuşu ile gökyüzünü süsledi. Yaşasın Türkiye-Pakistan Kardeşliği” notuna yer verildi.