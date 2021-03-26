Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 17:25Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
Türkiye'den Pakistan’a Mehter jesti, SOLOTÜRK selamlaması
Pakistan’daki Milli Gün kutlamalarına Mehteran Birliği ve SOLOTÜRK de katıldı. SOLOTÜRK gösteri uçuşuyla İslamabadlıları selamladı.
Pakistan’daki Milli Gün kutlamaları kapsamında başkent İslamabad’da tören düzenlendi.
Törene, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK ve Mehteran Birliği de katıldı.
"Yaşasın Türkiye-Pakistan Kardeşliği"
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter’dan, Mehteran Birliği’nin ve SOLOTÜRK’ün törenlerdeki gösterilerinin yer aldığı videoyu paylaştı.
Paylaşımda, “Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın Millî Gün kutlamalarına #SOLOTÜRK ve Mehteran Birliğimiz ile katılım sağladık. İslamabad’daki törenlerde Mehteran Birliğimiz marşlarla davetlileri coştururken SOLOTÜRK de gösteri uçuşu ile gökyüzünü süsledi. Yaşasın Türkiye-Pakistan Kardeşliği” notuna yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Pakistan
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