Üç ülkenin dostluğuna dikkati çekmek için şarkı besteleyen Pakistanlı sanatçı Asad Kureyşi, bugünlerde yeni bestesiyle gündemde.

Sanatçı, Türkiye,Azerbaycan ve Pakistan dostluğunu anlatan bir şarkı hazırladı ve esere "Kalbim Türkiye Pakistandır, Canım Azerbaycandır" ismini verdi.

Şarkı 2 dilde bestelendi

Pakistan'ın Lahor şehrinde çekilen şarkının klibinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ve Pakistan Başbakanı İmran Han’ın görüntüleri kullanıldı.

Şarkı, Türkçe ve Urduca olmak üzere iki dilde seslendirildi.