Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 17:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 ülkenin dostluk şarkısı: Kalbim Türkiye, Pakistandır. Canım Azerbaycandır
Pakistanlı sanatçı Asad Kureyşi, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan dostluğuna dikkati çekmek için bir şarkı besteledi. Şarkıya "Kalbim Türkiye, Pakistan'dır, Canım Azerbaycan'dır" ismini verdi.
Üç ülkenin dostluğuna dikkati çekmek için şarkı besteleyen Pakistanlı sanatçı Asad Kureyşi, bugünlerde yeni bestesiyle gündemde.
Sanatçı, Türkiye,Azerbaycan ve Pakistan dostluğunu anlatan bir şarkı hazırladı ve esere "Kalbim Türkiye Pakistandır, Canım Azerbaycandır" ismini verdi.
Şarkı 2 dilde bestelendi
Pakistan'ın Lahor şehrinde çekilen şarkının klibinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ve Pakistan Başbakanı İmran Han’ın görüntüleri kullanıldı.
Şarkı, Türkçe ve Urduca olmak üzere iki dilde seslendirildi.
Etiketler: Azerbaycan Pakistan
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