Kazada hızlı seyreden bir otobüsle minibüs çarpıştı. Minibüse de arkadan bir binek aracı çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki gaz tüpü patladı ve mahsur kalan 13 kişi yanarak can verdi. Otobüsteki 3, araçtaki 1 kişi de yaşamını yitirdi.

Yetkililer, 3’ü ağır, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.