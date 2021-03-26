Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bangladeş’te trafik kazası: 17 kişi yanarak öldü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Bangladeş’in Rajshahi şehrinde otobüs, minibüs ve binek aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yanarak öldü.
Kazada hızlı seyreden bir otobüsle minibüs çarpıştı. Minibüse de arkadan bir binek aracı çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki gaz tüpü patladı ve mahsur kalan 13 kişi yanarak can verdi. Otobüsteki 3, araçtaki 1 kişi de yaşamını yitirdi.
Yetkililer, 3’ü ağır, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Etiketler: Trafik Kazası
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