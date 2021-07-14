Türkiye, Kenya'da yaşayan 251 yetim çocuğa yardım elini uzattı.

15 Temmuz şehitlerinin anısına yapılan kıyafet yardımı Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği tarafından ulaştırıldı.

Başkent Nairobi'deki yetimhaneleri ziyaret eden Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, kıyafet ve ayakkabıları çocuklara dağıttı.

Büyükelçi Miroğlu, bu iki yetimhanede 251 çocuğa kıyafet ve ayakkabı dağıttıklarını söyledi. Türkiye'deki yardım kuruluşların uzun süredir yetim çocuklara yardım ettiğini aktaran Miroğlu, Türkiye'nin savunmasız insanları desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

"Türkiye'ye teşekkür ederim"

Yardım alanlardan Ruth Blessing ise Türklerden aldığı hediyeden dolayı mutlu olduğunu belirterek "Nairobi'de haziran ve temmuz aylarında genelde soğuk olması nedeniyle bu kıyafetler tam zamanında geldi. Bu yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederim" dedi.