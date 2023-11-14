Türkiye - Yunanistan toplantısı Yunan basınında

Türk ve Yunan heyetleri arasında Ankara'daki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, Yunan medyasının yakın takibinde.

Yunan devlet kanalı ERT, toplantının olumlu geçtiğine vurgu yaptı. Bir sonrakinin Yunanistan’ın ev sahipliğinde yapılacağını belirtti.

Toplantı Elefteros Tipos gazetesinin de manşetinde yer aldı. Gazete, iki ülkenin Güven Artırıcı Önlemleri etkinleştirmek üzere anlaştıklarını ve bu amaçla bir 'iletişim noktası mekanizması' oluşturulmasını kararlaştırdıklarını yazdı.

Efimerida gazetesi de, Erdoğan ile Miçotakis arasında Eylül ayında New York’taki Türkevi'nde yapılan görüşme sonrası iki ülke arasında ivme kazanan temasları haberleştirdi.

Bu görüşmelerin, 7 Aralık’ta gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi’ne hazırlık niteliği taşıdığı belirtildi.

Ta Nea gazetesi de, görüşmenin olumlu geçtiğine vurgu yaptı. Gazete, haberinde iki ülke arasındaki pozitif sürecin pürüzsüz ilerlediğini ifade etti.

