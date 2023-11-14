Endonezya'dan ABD'ye 'Gazze' çağrısı

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ikili görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden, konuşmasında, iki ülke ilişkilerine verdikleri öneme değindi ve ikili ilişkileri kapsayıcı stratejik ortaklık seviyesine çıkaracaklarını belirtti.

Widodo ise iki ülke ilişkilerinin önemini vurgulayarak, "Endonezya, ABD ile ortaklığımızın bölgesel ve küresel barış ve refaha katkıda bulunmasını umuyor. Bu nedenle, Endonezya ABD'yi Gazze'deki zulmü durdurmak için daha çok şey yapmaya davet ediyor. İnsanlık için ateşkes bir zorunluluk." dedi.

Endonezya ve ABD ilişkilerini "kapsayıcı stratejik ortaklık" seviyesine yükseltti

Biden ve Widodo, ikili görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Endonezya-ABD ilişkilerinin "kapsayıcı stratejik ortaklık" seviyesine çıkartıldığı kaydedildi.

Bu ortaklık kapsamında, inovasyon, sürdürülebilir kalkınma, kamu sağlığı, dijital dönüşüm ve temiz enerji gibi alanlarda ikili işbirliği yapılacağı ifade edilen açıklamada, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin de derinleştirileceği bildirildi.