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Dünya
Al Jazeera 14.11.2023 09:28

İsrail'in saldırınının başlangıcından bu yana en az 42 gazeteci öldürüldü

Gazetecileri Komitesi'nin (CPJ) ön araştırmaları, İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana en az 42 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü gösteriyor; bu, CPJ'nin veri toplamaya başladığı 1992'den bu yana gazeteciler için en ölümcül dönem.

İsrail'in saldırınının başlangıcından bu yana en az 42 gazeteci öldürüldü

Gazetecileri Komitesi'nin açıklamasına göre, pazartesi itibarıyla 42 gazeteci ve medya çalışanının öldüğü doğrulandı.

Ölenlerin 37'si Filistinli, dördü İsrailli ve biri Lübnanlı.

Saldırılarda ayrıca üç gazetecinin kayıp olduğu açıklandı.  13 gazetecinin ise tutuklandığı bildirildi.

Saldırıları haber yapan gazeteciler aynı zamanda "çok sayıda saldırı, tehdit, siber saldırı, sansür ve aile üyelerinin öldürülmesine" maruz kaldı.

CPJ'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program Koordinatörü Şerif Mansour yaptığı açıklamada, "Bölgedeki gazeteciler bu yürek parçalayan çatışmayı haber yapmak için büyük fedakarlıklar yapıyor" dedi.

“Özellikle Gazze'dekiler benzeri görülmemiş bir bedel ödedi ve ödemeye devam ediyor ve katlanarak artan tehditlerle karşı karşıya. Birçoğu meslektaşlarını, ailelerini ve medya tesislerini kaybetti ve güvenli bir sığınak veya çıkış olmadığından güvenli bir yer arayarak kaçtı" dedi.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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