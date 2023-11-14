90 yaşında Nekbe'yi ikinci kez yaşıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişi Gazze Vadisi’nin güneyine gitmesi yönündeki çağrılarını sürdürüyor.

İsrail, evleri bombalanarak yerinden edilen binlerce sivilin sığınmak zorunda kaldığı hastaneleri de hedef alarak buradaki insanları yine göçe zorluyor.

Gazze’de binlerce sivilin sığındığı Şifa, Endonezya, Kudüs gibi hastanelerin bazı bölümleri ve çevresi, İsrail bombardımanı, topçu atışı ve askerlerin doğrudan ateşi sonucu defalarca hedef alındı.

Çile yolu...

Yoğun saldırı altındaki bölgeden ayrılmak zorunda kalan Gazzeliler için güneye göç bir "çile yoluna" dönüştü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının trajik koşullarda yollara düştüğü görüldü.

Yaya halde göç ettirilenler arasında yaralı durumda olanlar, tekerlekli sandalyede götürülenler ve koltuk değnekleri ile yürümeye çalışanlar dikkati çekti.

90 yaşındaki Anam da ikinci kez göç etti. 1948'de Nekbe'yi yaşayan Anam bugünler de ikinci Nekbe'sini yaşıyor. İsrail'in işgalinden mecburi göçe zorlanıyor.