Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT HABER, AA 14.11.2023 08:48

90 yaşında Nekbe'yi ikinci kez yaşıyor

İsrail ordusunun yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde yerinden ederek güneye gitmeye zorladığı Gazzelilerin göç yolundan trajik görüntüler geliyor. 90 yaşındaki Anam da Nekbe'yi ikinci kez yaşıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişi Gazze Vadisi’nin güneyine gitmesi yönündeki çağrılarını sürdürüyor.

İsrail, evleri bombalanarak yerinden edilen binlerce sivilin sığınmak zorunda kaldığı hastaneleri de hedef alarak buradaki insanları yine göçe zorluyor.

Gazze’de binlerce sivilin sığındığı Şifa, Endonezya, Kudüs gibi hastanelerin bazı bölümleri ve çevresi, İsrail bombardımanı, topçu atışı ve askerlerin doğrudan ateşi sonucu defalarca hedef alındı.

Çile yolu...

Yoğun saldırı altındaki bölgeden ayrılmak zorunda kalan Gazzeliler için güneye göç bir "çile yoluna" dönüştü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının trajik koşullarda yollara düştüğü görüldü.

Yaya halde göç ettirilenler arasında yaralı durumda olanlar, tekerlekli sandalyede götürülenler ve koltuk değnekleri ile yürümeye çalışanlar dikkati çekti.

90 yaşındaki Anam da ikinci kez göç etti. 1948'de Nekbe'yi yaşayan Anam bugünler de ikinci Nekbe'sini yaşıyor. İsrail'in işgalinden mecburi göçe zorlanıyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze Hamas İsrail
Sıradaki Haber
Gazze Şeridi’nde ölen BM çalışanları için BM bayrağı yarıya indirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
Lider eşleri Gazze için İstanbul'da bir araya gelecek
10:54
İzmir'de sahte içki ile mücadele: 40 ton etil alkol ele geçirildi
10:49
Güney Kore, Kuzey'in casus uydu fırlatması halinde Koreler arası anlaşmayı askıya alabilir
10:52
ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı DeSantis, Yahudi kurumlarını koruyan tasarıyı imzaladı
10:43
Evinde barut satışı yapan şüpheli gözaltına alındı
10:41
ABD'li 100 diplomattan Biden'ın İsrail politikasını eleştiren bildiri
Gazze'de saldırılar 39'uncu gününde şiddetlenerek devam ediyor
Gazze'de saldırılar 39'uncu gününde şiddetlenerek devam ediyor
FOTO FOKUS
İzlanda’da sismik hareketlilik devam ediyor: Birçok yolda yarık oluştu
İzlanda’da sismik hareketlilik devam ediyor: Birçok yolda yarık oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ