İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail saldırıları 'savaş suçu olarak soruşturulmalı'

Örgüt, İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni soruşturmaya çağırdı.

Açıklamada, "İsrail ordusunun 5 Kasım 2023'te 'Hamas'ın hastaneleri kullandığı' yönündeki iddialarına rağmen, ortaya konan hiçbir kanıt, hastanelerin ve ambulansların uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki korunan statülerinden yoksun bırakılmasını haklı gösteremez" denildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, 7 Ekim ile 7 Kasım tarihleri ​​arasında Endonezya Hastanesi, El Ahli Hastanesi, Uluslararası Göz Sağlığı Merkezi, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi ve Kudüs Hastanesi'ne veya yakınındaki saldırıları araştırdı.