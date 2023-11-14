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Dünya
Al Jazeera 14.11.2023 10:11

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail saldırıları 'savaş suçu olarak soruşturulmalı'

İnsan Hakları İzleme Örgütü yeni bir raporunda İsrail ordusunun "tıbbi tesislere, personele ve ulaşıma yönelik hukuka aykırı saldırılarının Gazze'nin sağlık sistemini daha da tahrip ettiğini ve savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini" söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail saldırıları 'savaş suçu olarak soruşturulmalı'

Örgüt, İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni soruşturmaya çağırdı.

Açıklamada, "İsrail ordusunun 5 Kasım 2023'te 'Hamas'ın hastaneleri kullandığı' yönündeki iddialarına rağmen, ortaya konan hiçbir kanıt, hastanelerin ve ambulansların uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki korunan statülerinden yoksun bırakılmasını haklı gösteremez" denildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, 7 Ekim ile 7 Kasım tarihleri ​​arasında Endonezya Hastanesi, El Ahli Hastanesi, Uluslararası Göz Sağlığı Merkezi, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi ve Kudüs Hastanesi'ne veya yakınındaki saldırıları araştırdı.

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