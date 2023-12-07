Türkiye ve Yunanistan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında bir dizi anlaşma imzaladı

İmzalanan anlaşma, mutabakat muhtırası ve ortak bildirgeler eğitim, enerji, ulaşım, turizm, ticaret gibi alanlarda işbirliğini öngörüyor.

Eğitim ve enerji

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Yunanistan Eğitim Bakanı Kiryakos Pierrakakis arasında imzalanan anlaşma ile bakanlıklar arasında profesyonel eğitim için işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Bu anlaşmayla teknik eğitim alanındaki diplomaların karşılıklı tanınması, bilgi ve tecrübe alışverişi, öğretmen ve öğrenciler için ortak eğitim programlarının düzenlenmesi ve öğrenci değişimi hedefleniyor.

Babaeski ve Nea Santa arasındaki elektrik bağlantı hattı için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürü Orhan Kaldırım ve Yunanistan Elektrik Enerjisi İletimi Bağımsız İdaresi (ADMHE) temsilcileri arasında imzalanan mutabakat muhtırası, iki ülke arasındaki elektrik bağlantısının geliştirilmesini amaçlıyor.

GGET ve TÜBİTAK arasında işbirliği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Kalkınma Bakanı Kostas Skrekas arasında imzalanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere ilişkin Mutabakat Muhtırası, ülkeler arasındaki işletmelerin işbirliğini sağlayacak bir yapı kurulmasıyla bilgi ve tecrübe paylaşımını öngörüyor.

Engellilere odaklanan sosyal hizmetler alanındaki mutabakat muhtırası da Dışişleri Bakanı Fidan ve Yunanistan Aile Politikası ve Sosyal İşler Bakanı Sofia Zaharaki arasında imzalandı.

Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile de spor alanında mutabakat muhtırası imzaladı. Muhtıra, olimpiyat oyunları kurumunun güçlendirilmesini, sportif karşılaşmalarda manipülasyonun önlenmesini ve milli federasyonlar ve spor kulüpleri arasında işbirliğini hedefliyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Yunanistan Kalkınma Bakanı Skrekas ile imzaladığı ortak bildirgeyle de Yunanistan Araştırma ve İnovasyon Genel Sekreterliği (GGET) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında işbirliği amaçlanıyor.

Bakan Fidan, Yunanistan Tarımsal Kalkınma Bakanı Lefteris Avyenakis ile de tarımsal üretim alanında teknik bilgi paylaşımını öngören bir anlaşma imzaladı.

Turizm

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Yunan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni arasında da turizm alanında işbirliğini öngören bir ortak bildirge imzalandı.

Şubat 2024'te İstanbul'da buluşma

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, Ekonomi ve Ticaret Ortak Kurulu kurulması için ortak bildiri imzaladı. Bu çerçevede, Türkiye'nin 2 Şubat 2024'te İstanbul'da yapılmasını önerdiği toplantıda ticaret, enerji, ulaşım ve turizm konularının ele alınması hedefleniyor.

İmzalanan bir diğer ortak bildirge ise Sezai Uçarmak ile Yunan Kamu Gelirleri Bağımsız Birimi Başkanı Yorgos Piçilis arasında gümrük işbirliğine yönelik oldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Frangoyannis arasında "Hackathon" düzenlenmesine ilişkin imzalanan ortak bildiride öğrenci ve genç mezunların katılacağı iklim ve çevreye ilişkin önerilerin katılacağı bir yarışma düzenlenmesi öngörüldü.

Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bayramçavuş ve EGNATIA Karayolları Müdürü Konstandinos Kuçukos ile imzalanan ortak bildiri ise Meriç üzerinde ikinci bir sınır köprüsünün inşası için çalışmaları içeriyor.

Frangoyannis ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney'in imzaladığı mal ve hizmet ihracatını artırma hedefiyle işbirliğini öngören mutabakat muhtırası, hem iki ülke arasında hem de üçüncü ülkelerle ortak araştırma programlarını kapsıyor.

Enterprise Greece adına Frangoyannis'in ve Invest in Türkiye adına Burak Dağlıoğlu'nun imzaladığı mutabakat muhtırasında iki ülkede yatırımların teşvik edilmesine vurgu yapılıyor.

Enterprise Greece adına Frangoyannis'in ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) adına Cengiz Günay'ın imzaladığı mutabakat muhtırası ise iki ülkedeki yatırımcıların desteklenmesini öngörüyor.