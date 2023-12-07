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Dünya
AA 07.12.2023 20:19

BM: Gazze'deki durumun nereye varacağını hiçbirimiz göremiyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Planlama konusunda herhangi bir netlik duygusuna veya yarın ne olacağına dair bir fikre sahip değiliz. (Gazze'deki durum) Bunun sonunun nereye varacağını hiçbirimiz göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

BM: Gazze'deki durumun nereye varacağını hiçbirimiz göremiyoruz
[Fotograf: AA]

Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye yönelik insani yardımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'nin güneyinde, kuzeydeki kadar hızlı saldırıların yaşandığını ve siviller için güvenli bir yer bulunmadığını kaydeden Griffiths, bölgede artık insani operasyonlarının olmadığını kaydetti.

Griffiths, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye yardım tırlarının giriş yaptığını ancak bunun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye erişim konusunda müzakerelerde bulunduklarını kaydeden Griffiths, "Bu kapının yakında açılabileceğine dair umut verici işaretler var" dedi.

Griffiths, "Bizler hala Gazze'deyiz. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ve benim ofisim hala orada. Refah Sınır Kapısı'ndan tırları Gazze'nin içerisine almaya devam ediyoruz. Planlama konusunda herhangi bir netlik duygusuna veya yarın ne olacağına dair bir fikri sahip değiliz. (Gazze'deki durum) Bunun sonunun nereye varacağını hiçbirimiz göremiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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