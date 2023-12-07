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Dünya
AA 07.12.2023 20:07

Mısır: Gazze’de geçici ateşkesin yeniden tesisi için ortaklarımızla yoğun çaba sarf ediyoruz

Mısır, Gazze Şeridi’nde geçici ateşkesi mümkün olan en kısa sürede yeniden tesisi etmek için yoğun çaba sarf etmeye devam ettiğini duyurdu.

Mısır: Gazze’de geçici ateşkesin yeniden tesisi için ortaklarımızla yoğun çaba sarf ediyoruz
[Fotograf: AA]

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan'ın, Gazze'de "insani ara"yla ilgili çalışmalara ilişkin yaptığı açıklama, kurumun sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, "Mısır, ortakları Katar ile ABD’nin arabuluculuk çabaları sayesinde Gazze Şeridi'nde bir hafta süren insani ateşkes bozulduğu için derin üzüntüsünü yineliyor. Mısır, insani ateşkesin mümkün olan en kısa sürede yeniden tesisi için ortaklarıyla yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Bir haftalık geçici ateşkes ile onlarca İsrailli ve Filistinlinin serbest kaldığı hatırlatılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafından açık tutulduğunu, geçişlerle ilgili yaşanan her türlü engelden İsrail’in sorumlu olduğu vurgulandı.

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