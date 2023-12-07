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Dünya
AA 07.12.2023 20:03

Güney Afrika'da elektrik krizi nedeniyle 2 yılda yaklaşık 1,5 milyon kişi işinden oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde elektrik krizi nedeniyle son 2 yıl içinde yaklaşık 1,5 milyon kişi işini kaybetti.

Güney Afrika'da elektrik krizi nedeniyle 2 yılda yaklaşık 1,5 milyon kişi işinden oldu
[Fotoğraf: GettyImages]

Güney Afrika Elektrik Bakanı Kgosientsho Ramokgopa, basına yaptığı açıklamada, ülke çapında yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle 2022 yılında yaklaşık 640 bin kişinin işini kaybettiğini belirtti.

Bakan Ramokgopa, bazı saygın kurumların yaptığı modellemelere göre, elektrik krizinin had safhaya ulaştığı 2023 yılında da, kesintiler nedeniyle yaklaşık 840 bin kişinin işinden olduğunu kaydetti.

İşsizlik oranlarının yüzde 30 seviyelerinde seyrettiği Güney Afrika'da, işsizlik sorunu uzun yıllardır süren kronik bir problem olarak öne çıkıyor.

Güney Afrika, kıtada elektriğe erişimin en fazla olduğu ülkelerden biri olmakla birlikte, eskiyen üretim altyapısı, sabotajlar ve kablo hırsızlığı nedeniyle uzun süredir ciddi elektrik krizi yaşanıyor.

Son iki yıldır ülke genelinde günde 10 saate varan planlı elektrik kesintileri, ekonomiye sadece işsizlik olarak yansımıyor, üretim sektörü de kesintilerden son derece olumsuz etkileniyor.

Dünyanın önde gelen kömür üreticileri arasında yer alan Güney Afrika, elektrik üretiminin yüzde 80'ininden fazlasını kömürle çalışan santrallerden sağlıyor.

Artık ömrünü tamamlamış bulunan santrallerin sürekli arızalanması nedeniyle, ülkenin elektrik krizinin gelecek yıllarda giderek daha derinleşeceği tahmin ediliyor.

Nükleer reaktörlerle de elektrik enerjisi üreten Güney Afrika, elektrik krizine çözüm olarak yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atsa da finansal nedenlerden dolayı bu geçişin kısa vadede gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.

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