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Dünya
AA 07.12.2023 18:35

BM Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü: Yardım girişimleri çöküşün eşiğinde

BM Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Pope, "Gazze'ye yönelik yardım girişimleri çöküşün eşiğinde. Acil ateşkese ihtiyaç var" açıklamasını yaptı.

BM Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü: Yardım girişimleri çöküşün eşiğinde
[UNRWA evlerinden olan Gazzelilere, Deyr Balah kentinde un dağıtımı yaptı. Gazzeliler, un almak için kuyruk oluşturdu. Fotoğraf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope, Gazze'yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "kritik yardımların Gazze Şeridi'nde acil ihtiyaç sahibi kişilere ulaşması için kalıcı ve acil insani ateşkes çağrısını" yinelediklerini anlattı.

"Gazze'ye yönelik yardım girişimleri çöküşün eşiğinde. Acil ateşkese ihtiyaç var" ifadelerini kullanan Pope, yoğun çatışmalar ve erişimdeki eksikliklerin insani çabaları olumsuz etkilediğini vurguladı.

Acil ateşkes çağrısı

Pope, Gazze'deki insani sistemin çökme riskinin, Guterres'i BM Şartı'nın 99. maddesini kullanarak, BM Güvenlik Konseyi'ne insani bir felaketin önlenmesine yardımcı olma ve insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmaya ittiğini belirtti.

"Gazze'deki yerinden edilmenin boyutu çok büyük ve insani koşulları son derece endişe verici" değerlendirmesinde bulunan Pope, hayat kurtarmak ve sivillere yiyecek, su ve diğer temel ihtiyaçların ulaştırılmasının ancak "acil ateşkesle" mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Pope, Gazze'deki sivillerin kitlesel olarak yerinden edilmesinden derin kaygı duyduklarına da işaret ederken, zaten aşırı kalabalık olan bölgelere tahliyelerin devam edeceği yönündeki haberlerin endişe verici olduğunu anlattı.

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