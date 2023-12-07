Reuters muhabirini İsrail'in öldürdüğü raporlarla kanıtlandı

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Lübnan Temsilcisi Remzi Kays, Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Aya Meczub ile sınırdaki saldırıdan yaralı kurtulan AFP kameramanı Dylan Collins ve Al Jazeera muhabiri Carmen Joukhadar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki HRW ofisinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Kays, 13 Ekim'de Reuters muhabiri Abdullah'ın ölümü ile sonuçlanan Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesi yakınında meydana gelen saldırıyla ilgili yapılan incelemeler hakkında bilgi verdi.

HRW'nin saldırıya ilişkin farklı kaynaklar, görgü tanıkları ve olay bölgesinden derlediği kanıtların sonucuna değinen Kays, "Kanıtlar, İsrail güçlerinin saldırdıkları grubun gazeteci olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini güçlü bir şekilde gösteriyor. Bariz şekilde görünen gazeteci grubuna yönelik yasa dışı ve kasıtlı bir saldırı olduğu ortada." ifadelerini kullandı.

Saldırıya maruz kalan gazetecilerin bulunduğu bölgede herhangi bir askeri hedefin varlığına rastlanmadığını belirten Kays, "Gazetecilerin bulunduğu yer, 37 saniye içinde arka arkaya iki saldırıyla doğrudan vuruldu." dedi.

Gazetecilerin o gün Hizbullah ve İsrail ordusu arasındaki çatışma noktasından en az 1,5 kilometre mesafede yer aldığını aktaran Kays, gazetecilerin konumunu ve çatışmaların mesafesini belirlemek için 49 ayrı video ve uygu görüntülerinin uzman kişilerce incelendiğini kaydetti.

Kays, tüm gazetecilerin üzerinde "press" (basın) ifadesi yazılı çelik yelek bulunduğunu dile getirdi.

Af Örgütü: Bu ölümcül saldırıyla ilgili bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılmalı

Uluslararası Af Örgütü, "İsrail'in gazetecilere yönelik ölümcül saldırısı savaş suçu olarak soruşturulmalı" başlıklı bir rapor hazırladı.

Basın toplantısında raporun içeriğine değinen Meczub, sivillere doğrudan veya ayrım gözetmeden yapılan saldırıların uluslararası insani hukuk tarafından kesinlikle yasaklandığını ve bunun bir savaş suçu teşkil ettiğini belirtti.

Meczub, raporda öne çıkanlarla ilgili şunları söyledi:

"Isam Abdullah'ın öldürülmesi ve diğer 6 gazetecinin yaralanmasından sorumlu olanlar hesap vermeli. Hiçbir gazeteci sırf işini yaptığı için hedef alınmamalı veya öldürülmemelidir. İsrail'in gazetecileri öldürmesine ve saldırmasına izin verilmemelidir. Bu ölümcül saldırıyla ilgili bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılmalı.”

Reuters: Abdullah İsrail tankının 2 ateşi ile öldürüldü

Reuters da çalışanı Abdullah'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yürüttüğü araştırmanın sonucunda bir rapor yayımladı.

Araştırma kapsamında 30 hükümet ve güvenlik yetkilisi, askeri uzman, adli tıp uzmanı, avukat, doktor ve görgü tanıkları ile görüştüğü ve olaya ilişkin tüm delillerin toplandığı aktarıldı.

Raporda, Abdullah'ın ölümü ve beraberindeki 6 gazetecinin yaralanmasına İsrail'in bir tank takımının 2 ateşinin yol açtığı sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.

AFP: Saldırıda kullanılan tank mermisi İsrail menşeli

AFP ise gazetecilere yönelik saldırının aydınlatılması ve faillerin ortaya çıkarılması için çatışma bölgelerinde sivilleri hedef alan saldırıları inceleyen sivil toplum kuruluşu Airwars ile çalıştı.

Airwars ile yürütülen inceleme sonucu elde edilen bulgulara yer verilen raporda şunlar kaydedildi:

"Abdullah'ı öldüren mühimmat, bölgedeki başka hiçbir grup tarafından kullanılmayan, İsrail menşeli 120 mm'lik kanatçıklarla stabilize edilmiş bir tank mermisiydi. Saldırı kasıtlı ve hedefliydi. Saldırılar birkaç metre aralıklarla 37 saniye içinde art arda gerçekleşti. Grubun basın mensubu oldukları bariz bir şekilde görülüyordu. İsrail ordusunun bölgede geniş hava gözetleme kaynakları vardı. Saldırılar muhtemelen gazetecilerin bulunduğu mevkinin güneydoğusundan, İsrail tanklarının faaliyet gösterdiği İsrail'in Cordah köyü yakınlarından geldi."

Ne olmuştu?

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan sınırındaki çatışmaları takip eden bir grup gazeteci 13 Ekim'de saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Lübnanlı gazeteci Abdullah olay yerinde hayatını kaybetmiş, AFP kameramanı Christina Assi ve Dylan Collins, Al Jazeera muhabiri Carmen Joukhadar, kameraman Elie Brakhya ile Reuters'tan Tahir el Sudani ve Maher Nazeh yaralanmıştı.