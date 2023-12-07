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Dünya
AA 07.12.2023 17:16

Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket saldırısında bir kişi öldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine tanksavar füzeleri ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket saldırısında bir kişi öldü
[Fotograf: AP]

Açıklamada, saldırının düzenlendiği bölgelerin İsrail ordusuna ait helikopter, tank ve top ateşiyle vurulduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisinden yapılan açıklamada, saldırıcı sonucu bir İsraillinin öldüğü aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda 92 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü. Çatışmalar ayrıca Lübnan'da 3'ü çocuk, 3'ü gazeteci 23 sivilin, İsrail'de de 5 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı.

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