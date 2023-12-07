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Dünya
AA 07.12.2023 20:13

İsrail basını: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 700 Filistinliyi alıkoydu

İsrail ordusunun işgalini genişlettiği Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 700 Filistinliyi alıkoyduğu duyuruldu.

İsrail basını: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 700 Filistinliyi alıkoydu
[Fotograf: AA]

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, saldırılarını arttırdığı Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 700 kadar Filistinliyi alıkoydu.

KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin ellerinin kelepçeli olduğu görülüyor.

İsrail ordusunun alıkoyduğu Filistinlileri askeri kamyonun kasasına yarı çıplak halde koyarak taşıması dikkati çekiyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.

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