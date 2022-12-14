Türkiye ve Libya, hidrokarbon ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatlar imzaladı.

Mutabakatlar Yunanistan'ı rahatsız etti.

Birleşmiş Milletler'e şikayete giden Atina'ya, iki ülkenin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcileri Feridun Sinirlioğlu ve Taher El-Sonni ortak yanıt verdi.

Atina'dan, "iki komşu ülkenin egemen kararlarına saygı duyması" istendi.

Atina'ya asılsız suçlamaları durdurma çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne gönderilen mektupta, Atina'ya "asılsız suçlamalar, düşmanca söylemler ve tansiyonu yükselten eylemlerine son vermesi" çağrısı yapıldı.

İki ülkenin Akdeniz'de diyaloğu teşvik etme çabalarının Yunanistan tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Mutabakatların uluslararası hukuku da, Yunanistan'ın egemenlik haklarını da ihlal etmediği vurgulandı.

Atina'nın deniz hukukunu ve uluslararası hukuku istediği gibi yorumladığı ifade edilen mektupta, ülkenin genişlemeci adımlarına da atıfta bulunuldu.

"Yunanistan, deniz yetki alanlarının adalara, adacıklara ve kayalara verilmesini isteyerek hukuku ihlal eden bir takımada devleti gibi davranıyor" denildi.