Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta yer alan komandolar, temsili düşmanın terör ve sabotaj gruplarını etkisiz hale getirilmesi ve geçici üslerini imha edilmesi görevlerini icra etti.

Açıklamada, botların da katıldığı tatbikatta temsili düşman hedeflerinin imha edildiğinin ve görevlerin başarıyla yerine getirildiğinin altı çizildi.

Bakanlık tarafından tatbikatın görüntüleri de paylaşıldı.

Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek.