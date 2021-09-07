Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ve Azerbaycan'ın SAT komandoları temsili düşman hedeflerini imha etti
Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının Bakü'de gerçekleştirdiği ortak tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edildi. Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta yer alan komandolar, temsili düşmanın terör ve sabotaj gruplarını etkisiz hale getirilmesi ve geçici üslerini imha edilmesi görevlerini icra etti.
Açıklamada, botların da katıldığı tatbikatta temsili düşman hedeflerinin imha edildiğinin ve görevlerin başarıyla yerine getirildiğinin altı çizildi.
Bakanlık tarafından tatbikatın görüntüleri de paylaşıldı.
Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek.
Etiketler: Azerbaycan Komando Tatbikat Haberleri
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