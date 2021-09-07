St Petersburg seçim oy pusulasında neredeyse aynı üç Boris Vişnevsky bulunuyor.

Gerçek Vishnevsky ise görünüşünü ve adını kopyalayan diğer iki kişi ile mücadele ediyor.

Liberal Yabloko partisinin kıdemli üyelerinden Boris Vişnevsky, iki rakibinin isimlerini değiştirdiğini ve bu nedenle de Boris Vişnevsky olarak adlandırıldığını zaten biliyordu.

Oyları bölmek için yapılan bu taktik Rusya’da seçimlerde sıkça kullanılıyor.

Ancak Pazar günü bir bölge oylama afişi ortaya çıktığında, çok daha şok edici bir şey ortaya çıktı.

Neredeyse ayırt edilemez üç Boris Vişnevsky isimlerinin yanısıra fiziksel olarak da neredeyse aynıydı.

Gerçek Vişnevsky'yi bulmanın en basit yolu ise kravat takan tek kişinin kendisi olmasıydı.

Vişnevski'nin tepkisi

Gerçek Vişnevsky bir röportajda, “Bütün bunlar seçmenlerin yönünü şaşırmak için yapılıyor, böylece sahte olanı gerçekle karıştırıyorlar ve gerçek Vishnevsky yerine sahte olanlardan birine oy veriyorlar” dedi.

Vishnevsky, muhaliflerinin fotoğraflar için sakal ve bıyıklarını uzattığını ve seçim komisyonuna photoshoplu görüntüler sunmuş olabileceklerini söyledi.

Ayrıca, adaylardan birinin fotoğraf için kafasını traş ettiği veya saç çizgisini dijital olarak değiştirdiği görülüyor.

Vishnevsky, “Hiç böyle bir şey görmedim” derken olayı “siyasi dolandırıcılık” olarak adlandırdı.



