BBC'nin bir raporuna göre, ihlal edilen belgeler arasında "kişisel hassas veriler" ve suç iddiaları yer alıyor.

300 veri ihlalinden sadece 11'i İngiltere veri gözlemcisine rapor edildi.

Galler hükümeti güvence verdi

Galler hükümeti "veri koruma yükümlülüklerini ciddiye aldığı ve bir iç raporlama süreci yürüttüğü" konusunda güvence verdi.

Bu veri ihlallerinden bazıları, sözde güvenli bir hükümet web sitesini içeriyordu.

BBC raporuna göre, Bilgi Komisyonu Ofisi'ne (ICO) bildirilen 11 vakadan üçünün verileri için dolandırıcılık önleme koruması teklif edildi.

Ayrıntılar daha sonra Ulusal Dolandırıcılık Veritabanında işaretlendi.