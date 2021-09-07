Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vietnam'da karantinayı ihlal eden kişiye 5 yıl hapis cezası
Vietnam’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) karantina kurallarını ihlal eden 28 yaşındaki Le Van Tri, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
The New Daily'nin haberine göre, Le Van Tri, Ca Mau bölgesinde görülen mahkemede "tehlikeli bulaşıcı hastalıkları yaymak" suçundan mahkum edilerek 5 yıl hapis cezası aldı.
Tri'nin, Ho Chi Minh şehrinden Ca Mau şehrine döndükten sonra 21 günlük zorunlu karantina kurallarını ihlal ettiği bildirildi.
Sıkı karantina kurallarını ihlal eden Tri, 8 kişiye virüs bulaştırdı ve virüs bulaşan hastalardan biri bir aylık tedavinin ardından hayatını kaybetti.
Vietnam, son dönemde oldukça kötüleşen COVID-19 salgınıyla mücadelesini sürdürürken, salgının başından bu yana 536 binden fazla kişiye virüs bulaştı, 13 bin 385 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Vietnam Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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