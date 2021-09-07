ABD'deki silahlı saldırıların yaşandığı yerlerde bu hafta Chicago da var.

Polis, dün düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu Chicago'daki farklı silahlı saldırılarda biri ölümcül olmak üzere 8 çocuğun yaralandığını açıkladı.

Çocuklardan biri hayatını kaybetti: 4 yaşındaydı

ABC News'e göre, 4 yaşındaki Mychal Moultry, şehrin Woodlawn semtindeki evinin önünde ateşlenen silahtan çıkan kurşunların açık pencereden içeri girmesiyle başından iki kez vuruldu.

Hastaneye kaldırılan Moultry kurtarılamadı.

Polis, Moultry'nin katilinin bulunması için bilgi sağlayana 9 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.

Yaklaşık 50 kişi yaralandı

Yaralanan diğer 7 çocuğun 12 yaşın üzerinde olduğu belirtildi.

ABC News tarafından polis raporlarına dayandırılan incelemeye göre, cuma gecesi ile İşçi Bayramı'nın (pazartesi) erken saatleri arasında açılan ateşlerde yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Bir saldırı da Florida'da yaşanmıştı

Florida'da eski bir ABD denizcisi, polise göre teslim olmadan önce bir kadın ve kucağındaki üç aylık erkek çocuğu da dahil olmak üzere dört kişiyi vurarak öldürmüştü.