Amerikan basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin yardımıyla bir Amerikan vatandaşı ve bu kişinin çocukları Afganistan'dan kara yoluyla komşu bir ülkeye kaçmayı başardı.

Yetkili, söz konusu kişilerin kara sınırında ABD Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandığını vurguladı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle rota hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.