Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD çekilmenin ardından "ilk kez" bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD, Afganistan'dan 30 Ağustos'ta tamamen çekilmesinin adından ilk kez bir ailenin Afganistan'dan çıkmasına yardım etti.
Amerikan basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin yardımıyla bir Amerikan vatandaşı ve bu kişinin çocukları Afganistan'dan kara yoluyla komşu bir ülkeye kaçmayı başardı.
Yetkili, söz konusu kişilerin kara sınırında ABD Büyükelçiliği çalışanları tarafından karşılandığını vurguladı.
Güvenlik endişeleri nedeniyle rota hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: ABD Afganistan Taliban
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