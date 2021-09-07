Şilili yetkililer, Çin'in Sinovac tarafından 6 yaşından büyük çocuklarda kullanılmak üzere üretilen COVID-19 aşısını onaylayarak ülkenin aşı kampanyasına daha fazla insanın dahil edilmesini amaçlıyor.

Halk Sağlığı Enstitüsü (ISS) tarafından toplanan değerlendirme panelindeki uzmanlardan beşi, aşının 6 yaşından büyük çocuklara uygulanması lehinde oy kullanırken, ikisi yalnızca 12 yaşından büyüklere uygulanması lehinde ve biri de ret oyu kullandı.

Sağlık Bakanı Enrique Paris, "Bu, okul çağındaki çocuklar ve önceki aşı planlarına dahil olmayan çocuklar için harika bir haber" dedi.

Güney Amerika ülkesi, 12 yaşından büyük çocuklar için de Pfizer Inc/BioNTech aşısının kullanımını onaylamış ve 654 bin kişi Mayıs'tan bu yana en az bir doz almıştı.

Ülkenin kabul gören aşısı

Bununla birlikte, Sinovac'ın CoronaVac'ı, Şili’nin aşı kampanyasının bel kemiğini oluşturdu.

Şu ana kadar ülkenin 19 milyon nüfusunun 13 milyondan fazlası tam olarak aşılandı ve toplamda 19milyon CoronaVac dozu verildi.

CoronaVac ayrıca Endonezya ve Çin'deki çocuklarda kullanım için acil durum onayına sahip.

Vakalarda düşüş yaşandı

Şili, son haftalarda enfeksiyonlarda gözle görülür bir düşüş gördü.

Pazartesi günü sadece 435 yeni vaka kaydetti.