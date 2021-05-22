Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2021 ortak eylem planı gereği düzenlenen tatbikata katılan askerler, temsili düşman savunmasının derinliklerine gizlice sızarak komuta karakollarını ve askeri tesisleri ele geçirdi.

Tatbikatta, gizli operasyonların organizasyonu, sabotaj gruplarının imhası, düşman provokasyonlarının önlenmesi ve terörle mücadele operasyonlarının özelliklerinin öğrenilmesine odaklanıldı.

Tatbikatın temel amacının, iki ülke askeri birliklerinin etkileşimini geliştirmek ve savaş yeteneklerini artırmak, harekat komutanlarının karar alma, inisiyatif ve yönetim becerilerini geliştirmek olduğu belirtildi.