Türkiye Maarif Vakfı, Gürcistan'da yeni bir okul açtı

TMV'nin Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'e yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Marneuli'de törenle açılan okul, laboratuvarları ve robotik kodlama sınıflarıyla 300 öğrenciye 15 sınıfta, Gürcistan eğitim sistemine göre hizmet verecek.

TMV Başkanı Birol Akgün, burada yaptığı konuşmada, Marneuli'de okul açmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek "En az öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız" dedi.

TMV olarak Gürcistan'da 2017'den beri faaliyet gösterdiklerini anımsatan Akgün, "Gürcistan, bizim aynı coğrafyayı paylaştığımız en yakın komşularımızdan biri" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

TMV dünya genelinde 52 ülkede 52 binden fazla öğrenciye eğitim veriyor

Dünya genelinde 52 ülkede 52 binden fazla öğrenciye kaliteli eğitim verdiklerini vurgulayan Akgün, "Çok kıymetli veliler, öğrencilerinizi bize emanet ettiniz. Gözünüz arkada kalmasın, bizim eğitim birikim ve anlayışımız 52 ülkedeki tecrübelerin yansıması ve başarısı olarak en başarılı öğretmenlerle kaliteli bir eğitim vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, açılışta yaptığı konuşmada, "Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Öncelikle Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'in selamını sizlere iletmek istiyorum" dedi.

Son iki günde Gürcistan'da TVM'nin iki yeni okulunun açılışına katıldığını kaydeden Yelkenci, "Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübesinin yüz yıllık geçmişinden bahsedildi burada. Mesleki teknik alanda tecrübelerimizi Gürcistan'a aktarabilmek için Gürcistan bakanlığıyla görüşüyoruz. Kısa zamanda sonuç alacağımıza da inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yelkenci, TMV'nin, Türkiye'nin eğitim alanındaki zengin tecrübesini Gürcistan'a taşıdığını dile getirdi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, projenin gerçekleşmesinden ötürü TMV yönetimine teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

"Bu okulların iki ülkenin kalkınmasında çok önemli görev yapacağına inanıyorum"

Gürcü yetkililerle programda yer almaktan mutluluk duyduğunu aktaran Kışla, "Köklü tarihi bağları bulunan iki ülke arasında birçok alanda işbirliği gelişiyor, bundan da mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti, Gürcistan'ın milli meselelerinde hep yanında olmuştur"dedi.

Kışla, konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye 22 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanlığın vicdanı olmaya gayret ediyor. Ne yazık ki uluslararası kuruluşlar önemli meselelerde sorun çözme dirayeti gösteremiyor. Onun için Cumhurbaşkanımız her yerde 'Dünya beşten büyüktür' diyerek durumu özetliyor. Bu okulların iki ülkenin kalkınmasında çok önemli görev yapacağına inanıyorum."

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay da "Marneuli'ye bu modern eğitim öğretim için gerekli bütün donanımlarıyla hazırlanmış eğitim yuvasını kazandırmanın haklı gururu içindeyiz" dedi.

Okul binasının çok kısa bir süre içinde eğitim sürecinin başlaması için hazır hale getirildiğini aktaran Orbay, bu süreçte emeği geçen başta TMV Gürcistan Temsilcisi Ali Sedat Aslan olmak üzere Türk ve Gürcü yetkililere teşekkür etti.

Okulun başarılı bir şekilde faaliyet gösterilmesine destek sağlayacaklarını kaydeden Orbay, şöyle konuştu:

"Planlarınızı bir yıllık yapıyorsanız tohum ekin, on yıllık yapıyorsanız ağaç dikin, yüz yıl için plan yapıyorsanız eğitim verin diyorlar. Biz Türkiye'de bu şiardan eğitim öğretime yaklaşıyoruz. Gürcistan'da da son on yılda eğitime ayrılan bütçenin dört kat arttığını görmek bizi mutlu ediyor."

"TMV eğitimde önemli bir marka"

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da TMV Marneuli okulunun herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Projenin gerçekleşmesine katkılarını sağlayan herkese teşekkür eden Ercan, "Mevlana'nın ifadesiyle bir mum diğerini yakmakla ışığından bir şey kaybetmez ve ışığı daha da artar. TMV bu anlayışla yeni ışıklar yakarak Marneuli gençlerine yeni yollar açıyor. TMV eğitimde önemli bir marka" dedi.

Gürcistan Parlamentosu Milletvekili Zaur Dargalli de Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik işbirliği ve ilişkilerine değinerek "Türkiye- Gürcistan ilişkilerimiz bugün çok yüksek seviyelerde. Ekonomi, savunma eğitim alanında yapılan işbirlikleri bizleri gururlandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan'da eğitim alanında Türkiye'nin tecrübesinin paylaşılmasının son derece önemli olduğunu belirten Dargalli, "Türkiye'nin büyük tecrübesini burada görmek bizleri çok duygulandırıyor" diye konuştu.

Törene Marneuli Belediye Başkanı Kenan Omarov ve diğer davetliler katıldı.